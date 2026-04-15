Reichshoffen

Visite commentée de Reichshoffen

Rue de Woerth Reichshoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 14:00:00

fin : 2026-08-20 15:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La visite commentée, sur un parcours dans les dédales de la ville, permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de Reichshoffen. Sur inscription.

Une ville autrefois fortifiée, dont la charte remonte à 1286. Du Moyen-âge aux maîtres de forges De Dietrich, sur un parcours dans les dédales de la cité, la visite commentée permettra de découvrir les témoins d’une histoire riche, parfois tragique, ainsi que certains aspects insolites de la cité (Altkirch, synagogue, château, remparts, etc.). .

Rue de Woerth Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

A guided tour through the town’s maze of streets and alleys will reveal the witnesses to Reichshoffen’s rich and sometimes tragic history, as well as some of its more unusual aspects. Registration required.

L’événement Visite commentée de Reichshoffen Reichshoffen a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte