Visite du château De Dietrich, Château de Dietrich, Reichshoffen

Informations pratiques

Visite du château De Dietrich Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Dietrich Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir le Château, son histoire industrielle et familiale.

Les visites sont organisées à 15h, 16h et 17h par petits groupes.

Parking proches au centre-ville. Inscription obligatoire jusqu’au 15 septembre 2026 au 03 88 80 34 49 (places limitées).

Château de Dietrich 16 Rue du Château, 67110 Reichshoffen Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 34 49 »}] Le château De Dietrich est un lieu chargé d’histoire. Ce magnifique site, entouré d’un superbe parc et baigné par le Schwarzbach et le Falkensteinerbach, a marqué à deux reprises l’histoire des De Dietrich : d’abord au XVIIIᵉ siècle, lorsque Jean de Dietrich acheta la seigneurie de Reichshoffen ; ensuite en 1950, lorsque le château devint la propriété de la société De Dietrich.

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine, découverte du Château, de son histoire industrielle et familiale. Les visites sont organisées à 15h, 16h et 17h par petits groupes. Parking au 15…

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