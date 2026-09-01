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AGENDA · La Jonchère

Découverte Line Dance La Jonchère

jeudi 10 septembre 2026 · La Jonchère

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des Glycines
Ville
85540 La Jonchère
Département
Vendée
Tarif

La Jonchère

Découverte Line Dance

Salle des Glycines La Jonchère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

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Salle des Glycines La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 30 39 03  eagledancers@aol.com

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English :

L’événement Découverte Line Dance La Jonchère a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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