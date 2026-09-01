AGENDA · La Jonchère
Découverte Line Dance La Jonchère
jeudi 10 septembre 2026 · La Jonchère
Informations pratiques
La Jonchère
Découverte Line Dance
Salle des Glycines La Jonchère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
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Salle des Glycines La Jonchère 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 30 39 03 eagledancers@aol.com
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English :
L’événement Découverte Line Dance La Jonchère a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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