Informations pratiques

Mimizan

Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30

Parking Plage Sud Avenue de l’océan Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:00:00

fin : 2026-09-09 10:30:00

Date(s) :

2026-09-09

La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique, plus ludique et plus complète. La pratique procure un bien-être dès les premières séances qui permettent de travailler l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse…

Le club prête les bâtons.

Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat formé à la Marche Nordique

La Marche Nordique en images https://youtu.be/0YiUJtlr7b4

Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .

Parking Plage Sud Avenue de l’océan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

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English : Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30

L’événement Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30 Mimizan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan