Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30 Mimizan
mercredi 9 septembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30
Parking Plage Sud Avenue de l’océan Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 09:00:00
fin : 2026-09-09 10:30:00
Date(s) :
2026-09-09
La marche nordique est une autre conception de la marche, plus dynamique, plus ludique et plus complète. La pratique procure un bien-être dès les premières séances qui permettent de travailler l’endurance, le renforcement musculaire, la souplesse…
Le club prête les bâtons.
Encadrement Educateur Sportif diplômé d’Etat formé à la Marche Nordique
La Marche Nordique en images https://youtu.be/0YiUJtlr7b4
Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .
Parking Plage Sud Avenue de l’océan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30
L’événement Découverte Marche Nordique 1 h et 1 h 30 Mimizan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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