Découverte métiers casques à réalité virtuelle, AIDEQ Billy sur Aisne, Billy-sur-Aisne

Découverte métiers casques à réalité virtuelle Lundi 20 avril, 09h00 AIDEQ Billy sur Aisne Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T09:00:00+02:00 – 2026-04-20T16:00:00+02:00

Atelier découverte : Explorer des métiers grâce à la réalité virtuelle (VR)

Les apprenants de la formation « S’engager vers l’emploi » sont invités à participer à un atelier immersif dédié à la découverte de métiers à travers des casques de réalité virtuelle. Une occasion unique d’explorer différents environnements professionnels comme s’ils y étaient réellement.

Au cours de cette séance, les participants auront l’opportunité de :

Découvrir le fonctionnement d’un casque de réalité virtuelle, comprendre comment il permet une immersion totale dans des environnements simulés et interactifs.

Explorer plusieurs univers professionnels en 360°, tels que l’industrie, la logistique, les services, la restauration, le bâtiment, la santé ou encore le commerce.

Observer des gestes métiers, analyser des situations de travail et comprendre les compétences nécessaires dans différents secteurs.

S’immerger dans des scénarios réalistes, permettant de tester un métier, de se projeter dans une activité ou d’identifier les conditions de travail d’un environnement spécifique.

Élargir leur vision des opportunités professionnelles, grâce à un outil moderne, ludique et accessible à tous, utilisé aujourd’hui dans l’orientation, la formation et le recrutement.

Cet atelier innovant a pour objectif de renforcer la connaissance des métiers, de soutenir la construction de projets professionnels et de développer la confiance des apprenants grâce à une approche immersive motivante. Il s’inscrit pleinement dans une dynamique d’accompagnement vers l’emploi en offrant une manière nouvelle, attractive et décomplexée d’explorer l’univers professionnel.

Une belle occasion de vivre une expérience captivante tout en découvrant la diversité des métiers d’aujourd’hui et de demain !

AIDEQ Billy sur Aisne Rue des grands prés billy-sur-aisne Billy-sur-Aisne 02200 Ussel Aisne Hauts-de-France

Les apprenants de la formation « s’engager vers l’emploi » pourront découvrir des métiers au cours d’une séance d’immersion avec des casques VR.