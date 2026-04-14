Découvvrez Relax – Musique, films, presse et des millions de ressources, Bibliothèque de Billy-sur-Aisne, Billy-sur-Aisne

Découvvrez Relax – Musique, films, presse et des millions de ressources Jeudi 23 avril, 14h30 Bibliothèque de Billy-sur-Aisne Aisne

14h30 à 16h30, ouvert à tous sur inscription auprès de la bibliothèque au 03.23.72.40.29.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:30:00+02:00 – 2026-04-23T16:30:00+02:00

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Bibliothèque de Billy-sur-Aisne 31 rue de la paix 02200 BILLY-SUR-AISNE Billy-sur-Aisne 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 72 40 29 »}]

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