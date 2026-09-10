Découverte nocturne de l’édifice et de certaines périodes de son histoire, Église Saint-Christophe, Chissey-sur-Loue

Informations pratiques

Découverte nocturne de l’édifice et de certaines périodes de son histoire Samedi 19 septembre, 19h30 Église Saint-Christophe Jura

Lampe frontale conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Venez assister à une manière originale de découvrir ou redécouvrir cet édifice classé Monument historique depuis 1843 (premier édifice classé dans le département). ll y aura une présentation des vitraux et une déambulation méditative pour découvrir des pans de l’histoire du village et de l’édifice en jouant avec les ombres de la nuit et la lumière.

Église Saint-Christophe Rue de l’Église, 39380 Chissey-sur-Loue Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 42 81 50 32 https://eglise-saintchristophe-chissey-sur-loue.e-monsite.com/ Cet édifice classé au titre des Monuments historiques depuis 1843 (premier édifice classé dans le Jura) comporte des parties des Xe, XIIe et XIIIe siècles. Il est surtout connu pour sa corniche de 65 modillons appelés « babouins ».

Une manière originale de découvrir ou redécouvrir cet édifice classé Monument historique depuis 1843 (premier édifice classé dans le département). Présentation des vitraux et déambulation méditative…

© Christophe MAIRE