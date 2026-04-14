Découverte paisible d’un jardin, Le Jardin des Instants Paisibles, Goxwiller

Découverte paisible d’un jardin 5 – 7 juin Le Jardin des Instants Paisibles Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Découvrez un jardin à la fois classique et libre, un parcours entre nature et créations. Le Jardin des Instants Paisibles est attenant à celui des Illuminés. Sur place vous trouverez aussi une expo/vente de création en couture, patchwork et atelier de tressage avec les doigts, animation grenouille…pour le plaisir de créer.

Le Jardin des Instants Paisibles 165 route nationale 67210 Goxwiller Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est Le jardin est situé à l’entrée du village de Goxwiller au pied du Mont Sainte-Odile. C’est un jardin combinant style classique et libre, d’une dizaine d’ares, doté d’un potager et d’un verger. Il est adjacent au Jardin des Illuminés. Gare SNCF à 1 km

Découvrez un jardin à la fois classique et libre, un parcours entre nature et créations. Le Jardin des Instants Paisibles est attenant à celui des Illuminés. Sur place vous trouverez aussi une de en…

©Gerard Grucker