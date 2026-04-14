Ouvrez l’œil sur la planète, Le jardin des illuminés, Goxwiller

Ouvrez l’œil sur la planète 5 – 7 juin Le jardin des illuminés Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Cette année, nous vous invitons à une expérience immersive où le jardin devient une fenêtre ouverte sur le monde. Autour de l’œuvre « Casse-Couille » de Marc et Sophie Gouvion, nous vous proposons de questionner votre regard sur la nature. Parce qu’il faut parfois un marteau-piqueur pour faire entrer la biodiversité dans les têtes…

Avec l’association Mazava, votre vue s’élargit. Il ne s’agit plus seulement de regarder les fleurs de nos régions, mais d’embrasser une vision planétaire de la biodiversité.

Nous encourageons chaque visiteur à participer à cette œuvre collective en se photographiant sur la sculpture. Un geste simple pour une vision d’envergure : en scannant notre QR code et en déposant un don pour l’association Mazava, vous aidez directement à la reforestation du sud de Madagascar. Venez changer de perspective avec nous.

Le jardin des illuminés 166 route nationale N422 67210 Goxwiller Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 21 10 51 Vaste et regorgeant de surprises, le jardin est à l’image de Marc et Sophie. Il offre un vagabondage propice à la détente où se mêlent aromates, vieilles pierres, fruitiers, arbres et arbustes d’ornement… Les différents espaces accueillent sculptures, fontaines et objets chinés, créant un ensemble atypique. Le tout dans un esprit festif et convivial. Parking de covoiturage devant le jardin – Gare de Goxwiller à 1km (15min) à pied.

Cette année, nous vous invitons à une expérience immersive où le jardin devient une fenêtre ouverte sur le monde. Autour de l’œuvre « Casse-Couille » de Marc et Sophie Gouvion, nous vous proposons de …

©Sophie Gouvion