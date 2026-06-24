Découverte pêche à pied Santec
Découverte pêche à pied Santec samedi 29 août 2026.
Santec
Découverte pêche à pied
Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir la pêche à pied !
Prévoir bottes, seau, casquette, eau … Déplacement en transport individuel au point de RDV (donné par téléphone et fixé en fonction des réservations et du coefficient de marée).
Réservations et paiements la veille par téléphone. .
Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 84 85 26 05
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English :
L’événement Découverte pêche à pied Santec a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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