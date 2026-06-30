Spectacle Cirque Tous en selles Lieu-dit Dossen Santec
Spectacle Cirque Tous en selles Lieu-dit Dossen Santec samedi 15 août 2026.
Santec
Spectacle Cirque Tous en selles
Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Spectacle de cirque Tous en selles avec la Compagnie Em.Portès.
Sous le chapiteau de Cirque à Léon. .
Lieu-dit Dossen Chapiteau cirque à Leon Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Cirque Tous en selles Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Santec (Finistère)
- Théâtre d’impro stage Salle Polyvalente Santec 30 juin 2026
- Concert Naive New Beaters Beach Break Santec 2 juillet 2026
- Vide grenier de la glisse surf et plus Santec 11 juillet 2026
- Yoga en marche Île de Sieck RV Plage Dossen Santec 26 juillet 2026
- Découverte pêche à pied Santec 30 juillet 2026