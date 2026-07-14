Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

mardi 14 juillet 2026 · station de ski de Laguiole · Laguiole

Informations pratiques

Laguiole

Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-17

Jeux découverte en extérieur pour enfants et ateliers adultes

Sur réservation au 06 76 15 91 96.

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station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

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English :

Outdoor discovery games for children and workshops for adults

Reservations required at 06 76 15 91 96.

L’événement Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)