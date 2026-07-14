UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laguiole

Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

mardi 14 juillet 2026 · station de ski de Laguiole · Laguiole

Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
station de ski de Laguiole
Adresse
Le Bouyssou
Ville
12210 Laguiole
Département
Aveyron
Tarif

Laguiole

Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-17

Jeux découverte en extérieur pour enfants et ateliers adultes
Sur réservation au 06 76 15 91 96.
  .

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23  assopromotionstationlaguiole@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Outdoor discovery games for children and workshops for adults
Reservations required at 06 76 15 91 96.

L’événement Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Laguiole (Aveyron)