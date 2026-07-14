Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole
mardi 14 juillet 2026 · station de ski de Laguiole · Laguiole
Informations pratiques
Laguiole
Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou
station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-17
Jeux découverte en extérieur pour enfants et ateliers adultes
Sur réservation au 06 76 15 91 96.
.
station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outdoor discovery games for children and workshops for adults
Reservations required at 06 76 15 91 96.
L’événement Découverte photo animalière à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Laguiole (Aveyron)
- Soirée blanche Laguiole 14 août 2026