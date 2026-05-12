Rouville

Découverte Randonnée & Marche Nordique

Rouville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:45:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-12 2026-09-13

Le CLUB LÉO LAGRANGE de Trumilly vous invite à participer à plusieurs séances découverte gratuites autour de la marche nordique, de la randonnée pédestre, de la randonnée santé et de la marche nordique douce, organisées à ROUVILLE du 3 au 13 septembre, dans le cadre de la Semaine de la Randonnée proposée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise.

Ces animations, ouvertes à tous, seront encadrées par des animateurs bénévoles diplômés FFRandonnée du club. Elles permettront de découvrir différentes pratiques adaptées à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et sportive.

Programme des séances

Initiation à la marche nordique samedi 5 et samedi 12 septembre à 8h45

Initiation à la marche nordique douce mardi 8 septembre à 8h45

Découverte de la randonnée pédestre dimanche 6 et dimanche 13 septembre à 8h45

Découverte de la randonnée santé mercredi 9 septembre à 8h45

Le rendez-vous est fixé parking de la voie verte à ROUVILLE.

La participation est gratuite. L’inscription est recommandée pour les séances de marche nordique.

À l’issue de chaque séance, un pot de convivialité sera offert aux participants.

N’hésitez pas à venir découvrir ces activités de pleine nature dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous !

Le CLUB LÉO LAGRANGE de Trumilly vous invite à participer à plusieurs séances découverte gratuites autour de la marche nordique, de la randonnée pédestre, de la randonnée santé et de la marche nordique douce, organisées à ROUVILLE du 3 au 13 septembre, dans le cadre de la Semaine de la Randonnée proposée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise.

Ces animations, ouvertes à tous, seront encadrées par des animateurs bénévoles diplômés FFRandonnée du club. Elles permettront de découvrir différentes pratiques adaptées à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale et sportive.

Programme des séances

Initiation à la marche nordique samedi 5 et samedi 12 septembre à 8h45

Initiation à la marche nordique douce mardi 8 septembre à 8h45

Découverte de la randonnée pédestre dimanche 6 et dimanche 13 septembre à 8h45

Découverte de la randonnée santé mercredi 9 septembre à 8h45

Le rendez-vous est fixé parking de la voie verte à ROUVILLE.

La participation est gratuite. L’inscription est recommandée pour les séances de marche nordique.

À l’issue de chaque séance, un pot de convivialité sera offert aux participants.

N’hésitez pas à venir découvrir ces activités de pleine nature dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous ! .

Rouville 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 18 26

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English :

The CLUB LÉO LAGRANGE in Trumilly invites you to take part in several free discovery sessions on Nordic walking, hiking, health walking and gentle Nordic walking, organized in ROUVILLE from September 3 to 13, as part of the Semaine de la Randonnée (Hiking Week) organized by the Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Oise.

These activities, open to all, will be supervised by the club’s FFRandonnée qualified volunteer leaders. They will provide an opportunity to discover a range of activities suitable for all levels, in a friendly and sporting atmosphere.

Program

Introduction to Nordic walking: Saturday September 5 and 12 at 8:45 a.m

Introduction to gentle Nordic walking: Tuesday September 8 at 8.45 a.m

Introduction to hiking: Sunday September 6 and 13 at 8.45 a.m

Discover healthy hiking: Wednesday September 9 at 8.45 am

Meeting point: parking de la voie verte, ROUVILLE.

Participation is free of charge. Registration is recommended for Nordic walking sessions.

At the end of each session, participants will be offered a convivial drink.

Don’t hesitate to come and discover these outdoor activities in a friendly atmosphere accessible to all!

L’événement Découverte Randonnée & Marche Nordique Rouville a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Valois