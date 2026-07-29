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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Découverte réalité virtuelle Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

samedi 8 août 2026 · Médiathèque · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
6 rue du Petit Collège
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Découverte réalité virtuelle

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Nous vous proposons de venir découvrir nos livres en réalité virtuelle.
Deux groupes sont envisagés.
Enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription.   .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74 

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English :

L’événement Découverte réalité virtuelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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