Découverte réalité virtuelle Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Découverte réalité virtuelle

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Nous vous proposons de venir découvrir nos livres en réalité virtuelle.

Deux groupes sont envisagés.

Enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription. .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découverte réalité virtuelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX