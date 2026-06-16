Spectacle Back to the 60’s à l’Oasis Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon jeudi 30 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Spectacle Back to the 60’s à l’Oasis

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Spectacle participatif.

Inscriptions par téléphone ou sur place au chalet d’accueil pendant les horaires d’ouverture. .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement Spectacle Back to the 60’s à l’Oasis Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX