Dédicace de Aurélie C. Moulin Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Aurélie C. Moulin

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Rencontre autour de son livre jeunesse Team fantôme et beurre salé .

Jo, 12 ans, est envoyée en colonie de vacances en Bretagne pour une semaine. Renfrognée et solitaire, elle compte bien passer ses journées casque sur les oreilles et nez plongé dans ses mangas. Se faire des copines ou rire aux blagues des anim’ ? Très peu pour elle. Mais c’était compter sans Yaren, une fille maladroite mais brillante et touchante, qui s’attache immédiatement à Jo.

Malheureusement, Yaren devient vite la cible de Léana, la reine de la colo, et de sa bande de filles populaires…

Entre plages bretonnes, nuits d’orage et secrets de famille enfouis, ces vacances en colo ne seront pas de tout repos ! .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dédicace de Aurélie C. Moulin Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX