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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’Artichaut Place de l’Evéché Saint-Pol-de-Léon

mardi 28 juillet 2026 · Place de l'Evéché · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de l'Evéché
Adresse
Maison de l'artichaut
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’Artichaut

Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :
2026-07-28

La Confrérie de l’Artichaut propose à la maison de l’artichaut des animations autour de la culture d’artichaut, avec démonstrations culinaires, dégustations et vente de légumes, historique de la culture de l’artichaut, démonstration de cuisson… Matinée animée par Lariden, musique à danser.   .

Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Les Mardis de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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