Les Mardis de l’Artichaut Place de l’Evéché Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’Artichaut

Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 09:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28

La Confrérie de l’Artichaut propose à la maison de l’artichaut des animations autour de la culture d’artichaut, avec démonstrations culinaires, dégustations et vente de légumes, historique de la culture de l’artichaut, démonstration de cuisson… Matinée animée par Lariden, musique à danser. .

Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Les Mardis de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX