Les Mardis de l’Artichaut Place de l’Evéché Saint-Pol-de-Léon
mardi 28 juillet 2026 · Place de l'Evéché · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Les Mardis de l’Artichaut
Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 09:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-28
La Confrérie de l’Artichaut propose à la maison de l’artichaut des animations autour de la culture d’artichaut, avec démonstrations culinaires, dégustations et vente de légumes, historique de la culture de l’artichaut, démonstration de cuisson… Matinée animée par Lariden, musique à danser. .
Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Les Mardis de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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