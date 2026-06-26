Dédicace de Pierre-Nicolas Terver Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Pierre-Nicolas Terver Livres in Room Saint-Pol-de-Léon mardi 14 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Pierre-Nicolas Terver
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 13:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Rencontre autour de son livre historique Des notables léonards dans la Révolution paru aux Éditions Skol Vreizh.
À partir de l’histoire de sa propre famille, Pierre-Nicolas Terver présente le destin de six protagonistes, issus de la paysannerie aisée du Léon, dont la vie a été marquée par les vicissitudes de la Révolution du fait de leur engagement politique et de l’épreuve de la captivité qu’ils ont subie. À travers leur existence, cet ouvrage documenté donne un aperçu de ce qu’a été la Révolution dans les campagnes bretonnantes du Léon.
D’origine finistérienne par sa famille maternelle, Pierre-Nicolas Terver est professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire en région parisienne. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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L’événement Dédicace de Pierre-Nicolas Terver Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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