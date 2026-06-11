Visite de l’atelier costumes de Bleuniadur Rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Visite de l’atelier costumes de Bleuniadur

Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’Ensemble Bleuniadur ouvre les portes de son atelier couture . Bleuniadur est un ballet de musiques et de danses de Bretagne créé à Saint-Pol-de-Léon en 1978. C’est l’esprit de la région du Léon, à l’identité culturelle forte et l’ouverture sur le monde par la mer, qui a fondé Bleuniadur, entre tradition et modernité. Visitez leur atelier pour découvrir leur riche collection de costumes qui comprend de nombreuses pièces, authentiques et reconstituées, du début du XIXème siècle à 1914. Sans réservation. .

Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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L’événement Visite de l’atelier costumes de Bleuniadur Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX