Saint-Pol-de-Léon

Soirée moules frites

Rue École Sainte-Marie Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Moules Frites par l’association des parents d’élèves de l’école privée maternelle Sainte Marie de Saint-Pol-de-Léon. Frites et dessert maison. Moules frites + dessert sur place et à emporter (15€), jambon frites + dessert sur place et à emporter (5€). .

Rue École Sainte-Marie Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 16 65

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English :

L’événement Soirée moules frites Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX