Soirée moules frites Saint-Pol-de-Léon
Soirée moules frites Saint-Pol-de-Léon vendredi 19 juin 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Soirée moules frites
Rue École Sainte-Marie Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Moules Frites par l’association des parents d’élèves de l’école privée maternelle Sainte Marie de Saint-Pol-de-Léon. Frites et dessert maison. Moules frites + dessert sur place et à emporter (15€), jambon frites + dessert sur place et à emporter (5€). .
Rue École Sainte-Marie Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 16 65
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English :
L’événement Soirée moules frites Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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