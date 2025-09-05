Fin d’année avec les arts La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Fin d’année avec les arts La Préb’ Saint-Pol-de-Léon samedi 6 juin 2026.

Fin d’année avec les arts

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-06

Thème le recyclage.

Venez exposer et présenter au public vos œuvres picturales, vos photographies ou vos sculptures à l’occasion de cette exposition dédiée aux amateurs.

Le dossier d’inscription est en téléchargement libre dès le début des inscriptions sur le site de la ville.

Ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

