Troc-plantes à la médiathèque Médiathèque Saint-Pol-de-Léon
Troc-plantes à la médiathèque Médiathèque Saint-Pol-de-Léon samedi 30 mai 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Troc-plantes à la médiathèque
Médiathèque 6 rue du petit collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez échanger graines, boutures et plantes lors de ce rendez-vous printanier et convivial ! .
Médiathèque 6 rue du petit collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English : Troc-plantes à la médiathèque
L’événement Troc-plantes à la médiathèque Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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