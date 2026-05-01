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Troc-plantes à la médiathèque Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Troc-plantes à la médiathèque Médiathèque Saint-Pol-de-Léon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 6 rue du petit collège

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Troc-plantes à la médiathèque

Médiathèque 6 rue du petit collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Venez échanger graines, boutures et plantes lors de ce rendez-vous printanier et convivial !   .

Médiathèque 6 rue du petit collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74 

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English : Troc-plantes à la médiathèque

L’événement Troc-plantes à la médiathèque Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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