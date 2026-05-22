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Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon

Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Chapelle Notre Dame du Kreisker

Adresse : 4 Rue Verderel

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain

Chapelle Notre Dame du Kreisker 4 Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

L’Ensemble vocal OCEANO VOX de Landunvez, sous la direction pianistique de Gildas Vijay ROUSSEAU, donnera un concert dans la Chapelle Notre-Dame du Kreisker de Saint Pol de Léon.
Dans une première partie l’ensemble Clar-Iroise présentera des pièces de trio de clarinettes. L’Ensemble vocal classique proposera ensuite des chants sacrés, classiques et contemporains de MOZART à Ola GJEILO.

Participation au chapeau.   .

Chapelle Notre Dame du Kreisker 4 Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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