Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon
Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon dimanche 7 juin 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain
Chapelle Notre Dame du Kreisker 4 Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’Ensemble vocal OCEANO VOX de Landunvez, sous la direction pianistique de Gildas Vijay ROUSSEAU, donnera un concert dans la Chapelle Notre-Dame du Kreisker de Saint Pol de Léon.
Dans une première partie l’ensemble Clar-Iroise présentera des pièces de trio de clarinettes. L’Ensemble vocal classique proposera ensuite des chants sacrés, classiques et contemporains de MOZART à Ola GJEILO.
Participation au chapeau. .
Chapelle Notre Dame du Kreisker 4 Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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