Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain

Chapelle Notre Dame du Kreisker 4 Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’Ensemble vocal OCEANO VOX de Landunvez, sous la direction pianistique de Gildas Vijay ROUSSEAU, donnera un concert dans la Chapelle Notre-Dame du Kreisker de Saint Pol de Léon.

Dans une première partie l’ensemble Clar-Iroise présentera des pièces de trio de clarinettes. L’Ensemble vocal classique proposera ensuite des chants sacrés, classiques et contemporains de MOZART à Ola GJEILO.

Participation au chapeau. .

Chapelle Notre Dame du Kreisker 4 Rue Verderel Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX