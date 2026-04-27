Rendez-vous Ma cabane récup’ La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Rendez-vous Ma cabane récup’

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 15:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Viens fabriquer une cabane récup’, comme dans l’album de Marion Barraud. Une fois ta cabane construite, installe-toi confortablement à l’intérieur et laisse-toi emporter par la sélection d’histoires.

À partir de 5 ans. Sur inscription. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

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English :

L’événement Rendez-vous Ma cabane récup’ Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX