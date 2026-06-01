Grill party Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon
Grill party Résidence Espace et Vie Saint-Pol-de-Léon vendredi 26 juin 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Grill party
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Par la résidence Espace et Vie.
Enquête policière avec la compagnie les bons jours ensemble . (participation au chapeau).
Ouvert à tous. .
Résidence Espace et Vie 17 Rue du Douric Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 79 56 00
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English :
L’événement Grill party Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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