Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres in Room Saint-Pol-de-Léon samedi 13 juin 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez vous initier à l’aquarelle en peignant un magnifique coucher de soleil sur la mer.
Guidé.e pas à pas par Daphné, vous repartirez à l’issue de l’atelier avec votre création.
Ouvert à tous à partir de 12 ans, sans prérequis. Sur réservation. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 02 52 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- Fin d’année avec les arts La Préb’ Saint-Pol-de-Léon 6 juin 2026
- Atelier enfant Il était un tissu Kéroulas Saint-Pol-de-Léon 6 juin 2026
- Vide grenier Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon 7 juin 2026
- Concert Chant Sacré, Classique et Contemporain Chapelle Notre Dame du Kreisker Saint-Pol-de-Léon 7 juin 2026
- Tous à la ferme – Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Station Vilar Gren SICA de saint Pol de Léon, Saint-Pol-de-Léon 7 juin 2026