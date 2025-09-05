Exposition Kefloc’had La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

Exposition Kefloc’had La Préb’ Saint-Pol-de-Léon samedi 4 juillet 2026.

Exposition Kefloc’had

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Le collectif Embardée (Ida Mitrani, Rebecca Bradley, Laure Colomer, Caroline Boyfield) présentera une exposition collaborative explorant les liens entre paysages marins, identités culturelles et art contemporain. A travers des œuvres inédites (peintures, installations, dessins, sculptures), l’exposition interrogera les métamorphoses du littoral, abordant les notions d’hybridation, de mutation et de fragilité des écosystèmes côtiers. Les artistes offriront une lecture sensorielle et spéculative de ces environnements mouvants, façonnés par les flux, les marées et la mémoire des lieux. La flore et les formes marines y seront vues comme des forces poétiques, révélant la perméabilité entre l’organique et le sensible. Cette exposition marque une étape clé pour le collectif, témoignant de sa volonté d’explorer la mer comme un espace d’interaction et de création partagée.

Ouverte tous les jours, sauf le jeudi, de 14h30 à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Kefloc’had Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX