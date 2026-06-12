Visite familiale à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon
Visite familiale à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Visite familiale à la ferme de Kerguelen
Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Découvrez Légumes Project, la maison d’interprétation des légumes, un lieu ludique et interactif pour toute la famille.
Vous y explorerez l’univers des légumes, leur histoire, leurs couleurs, leurs bienfaits pour la santé ainsi que l’intérêt de consommer des fruits et légumes au quotidien grâce à une animation originale autour de la digestion.
Une visite conviviale, sensorielle et pédagogique pour apprendre en s’amusant !
Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. .
Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05
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English :
L’événement Visite familiale à la ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX
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