Visite familiale à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon mercredi 1 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Visite familiale à la ferme de Kerguelen

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez Légumes Project, la maison d’interprétation des légumes, un lieu ludique et interactif pour toute la famille.

Vous y explorerez l’univers des légumes, leur histoire, leurs couleurs, leurs bienfaits pour la santé ainsi que l’intérêt de consommer des fruits et légumes au quotidien grâce à une animation originale autour de la digestion.

Une visite conviviale, sensorielle et pédagogique pour apprendre en s’amusant !

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite familiale à la ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX