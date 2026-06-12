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Visite familiale à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon

Visite familiale à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Légumes Project

Adresse : Ferme de Kerguelen

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Visite familiale à la ferme de Kerguelen

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Découvrez Légumes Project, la maison d’interprétation des légumes, un lieu ludique et interactif pour toute la famille.

Vous y explorerez l’univers des légumes, leur histoire, leurs couleurs, leurs bienfaits pour la santé ainsi que l’intérêt de consommer des fruits et légumes au quotidien grâce à une animation originale autour de la digestion.

Une visite conviviale, sensorielle et pédagogique pour apprendre en s’amusant !

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis.   .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05 

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English :

L’événement Visite familiale à la ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX

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