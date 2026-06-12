Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen Légumes Project Saint-Pol-de-Léon mercredi 1 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Partez à la découverte de l’univers gourmand des légumes au cœur du Léon, appelé la ceinture dorée !

Accompagnés par Michèle, vous débuterez l’expérience par une immersion à la ferme de Kerguelen en agriculture bio et agro écologique, avant de poursuivre la visite de Légumes Project, une maison d’interprétation ludique et interactive consacrée aux légumes, à leur histoire, leur culture et leur place dans notre alimentation.

Entre découvertes sensorielles, anecdotes surprenantes, découverte de la biodiversité, du microbiote du sol au microbiote humain, une approche sensible et pédagogique du patrimoine maraîcher breton dans une ambiance conviviale.

La visite se termine par une dégustation de produits et saveurs du territoire.

Tous les mardis et vendredis à 10h30. .

Légumes Project Ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 23 73 67 05

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English :

L’événement Visite expérientielle à la ferme de Kerguelen Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT BAIE DE MORLAIX