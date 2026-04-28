Saint-Pol-de-Léon

Fête de l’Artichaut

Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Retrouvez la Confrérie de l’Artichaut et les confréries invitées pour une journée de fête, de démonstrations culinaires, d’animations et de défilés. Programme complet à venir ! .

Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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English : Fête de l’Artichaut

L’événement Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX