Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon
Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Fête de l’Artichaut
Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Retrouvez la Confrérie de l’Artichaut et les confréries invitées pour une journée de fête, de démonstrations culinaires, d’animations et de défilés. Programme complet à venir ! .
Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
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English : Fête de l’Artichaut
L’événement Fête de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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