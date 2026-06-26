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Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

samedi 4 juillet 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Livres in Room
Adresse
29 rue du Général Leclerc
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Atelier d’initiation à l’aquarelle

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:15:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez créer votre illustration personnalisée sur le thème du bouquet champêtre.
Guidé.e pas à pas par Daphné, vous repartirez à l’issue de l’atelier avec votre création.
Ouvert à tous à partir de 12 ans, sans prérequis. Sur réservation.   .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 02 52 01 

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English :

L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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