Atelier d’initiation à l’aquarelle Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
samedi 4 juillet 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Atelier d’initiation à l’aquarelle
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:15:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez créer votre illustration personnalisée sur le thème du bouquet champêtre.
Guidé.e pas à pas par Daphné, vous repartirez à l’issue de l’atelier avec votre création.
Ouvert à tous à partir de 12 ans, sans prérequis. Sur réservation. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 87 02 52 01
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English :
L’événement Atelier d’initiation à l’aquarelle Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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