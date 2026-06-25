Stages d’été au Centre de Glisse La Groue Saint-Pol-de-Léon
lundi 6 juillet 2026 · La Groue · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Stages d’été au Centre de Glisse
La Groue Centre de glisse Rêves de Mer Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Tout l’été, le Centre de Glisse proposera 5 stages par semaine à raison de 3h par jour, du lundi au vendredi (horaires en fonction des marées)
– Stage Moussaillons, pour les 5 à 7 ans.
– Stage Funboat (Le Funboat est un petit catamaran rotomoulé monobloc conçu pour offrir une navigation stable, ludique et plaisante) pour les 7 à 11 ans.
– Stage Catamarans enfants, pour les 10 à 13 ans.
– Stage Catamarans Ados/Adultes, pour les 14 ans et plus.
– Stage Planche à voile, dès 10 ans.
Cours encadrés par un moniteur diplômé d’état et expérimenté.
Équipements à prévoir protection solaire, vêtements de rechange, coupe-vent, maillot de bain et combinaison intégrale (possibilité de location à la semaine). .
La Groue Centre de glisse Rêves de Mer Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 30 26 00 65
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English :
L’événement Stages d’été au Centre de Glisse Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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