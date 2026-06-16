L’Oasis, un espace dédié aux familles ! Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon lundi 6 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

L’Oasis, un espace dédié aux familles !

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Tout l’été, venez profiter de l’Oasis, un espace entièrement dédié aux familles !

Jeux et matériel en accès libre les après-midis, du lundi au vendredi.

Un animateur est présent sur place tous les jours pour répondre à vos demandes.

Des activités encadrées sont proposées les mardis, mercredi et jeudis.

Demandez le programme ! .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement L’Oasis, un espace dédié aux familles ! Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX