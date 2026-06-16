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L’Oasis, un espace dédié aux familles ! Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

L’Oasis, un espace dédié aux familles ! Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Îlot Sainte-Anne

Adresse : Espace Familles

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

L’Oasis, un espace dédié aux familles !

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Tout l’été, venez profiter de l’Oasis, un espace entièrement dédié aux familles !

Jeux et matériel en accès libre les après-midis, du lundi au vendredi.
Un animateur est présent sur place tous les jours pour répondre à vos demandes.

Des activités encadrées sont proposées les mardis, mercredi et jeudis.

Demandez le programme !   .

Îlot Sainte-Anne Espace Familles Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52 

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English :

L’événement L’Oasis, un espace dédié aux familles ! Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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