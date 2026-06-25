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Opéra baroque Didon et Enée de Purcell Salle des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Opéra baroque Didon et Enée de Purcell Salle des Minimes Saint-Pol-de-Léon samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Salle des Minimes
Adresse
47 Rue des Minimes
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Opéra baroque Didon et Enée de Purcell

Salle des Minimes 47 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Partez en immersion dans l’univers de l’opéra baroque au travers les personnages de Didon, Enée et Bélinda, avec l’ensemble Viva Voce.   .

Salle des Minimes 47 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 65 03 79 95 

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English :

L’événement Opéra baroque Didon et Enée de Purcell Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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