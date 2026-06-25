Opéra baroque Didon et Enée de Purcell Salle des Minimes Saint-Pol-de-Léon
Opéra baroque Didon et Enée de Purcell Salle des Minimes Saint-Pol-de-Léon samedi 4 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Opéra baroque Didon et Enée de Purcell
Salle des Minimes 47 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Partez en immersion dans l’univers de l’opéra baroque au travers les personnages de Didon, Enée et Bélinda, avec l’ensemble Viva Voce. .
Salle des Minimes 47 Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 65 03 79 95
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English :
L’événement Opéra baroque Didon et Enée de Purcell Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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