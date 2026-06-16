Marché artisanal à la saboterie Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon dimanche 12 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Marché artisanal à la saboterie

Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez rencontrer les artisans locaux dans la cour de la saboterie à l’occasion d’un marché artisanal couteaux, fabrications en bois, peintures, stylos, structures en métal… .

Saboterie de Léon Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 16 01 75 25

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English :

L’événement Marché artisanal à la saboterie Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX