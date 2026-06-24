Festival de musique classique Rue des Minimes Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Festival de musique classique

Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Shiho Narushima (piano), Gilles de Talhouët (cor) et Colin Peigné (flûte). M. Bonis Scènes de la forêt , C. Saint-Saens et F. Schubert.

Réservations en ligne ou achat des billets sur place à l’entrée des concerts. .

Rue des Minimes Espace des Minimes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festival de musique classique Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX