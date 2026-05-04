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Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Cathédrale

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’orgue

Cathédrale Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Par Hélène DUBOISBAUDRY et J.P. HERVERT.   .

Cathédrale Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 15 

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English : Les Mardis de l’orgue

L’événement Les Mardis de l’orgue Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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