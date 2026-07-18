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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée et randonnée Saint Pol de Léon Saint-Pol-de-Léon

dimanche 26 juillet 2026 · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée et randonnée Saint Pol de Léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:30:00
fin : 2026-07-26 16:30:00

Date(s) :
2026-07-26

Saint-Pol-de-Léon est une ancienne cité épiscopale qui a façonné tout un territoire. On y découvre comment la foi, le commerce et l’agriculture ont structuré la ville qui deviendra, dans les années 60, un moteur d’innovation agricole. Une visite guidée suivie d’une randonnée pour comprendre comment une petite ville associe héritage spirituel et prospérité économique, ce qui fait l’identité profonde du Léon.   .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94 

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English :

L’événement Visite guidée et randonnée Saint Pol de Léon Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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