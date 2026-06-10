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Stage de natation Piscine Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon

Stage de natation Piscine Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Piscine Haut-Léon Communauté

Adresse : 33 rue des Carmes

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Stage de natation

Piscine Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-28 11:45:00

Date(s) :
2026-07-20

Dès 6 ans.
Niveaux allant de la familiarisation jusqu’au perfectionnement.
Du lundi au vendredi, 45 minutes de cours chaque matin.
Un test de niveau de natation gratuit est obligatoire avant toute inscription.   .

Piscine Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 12 77 

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English :

L’événement Stage de natation Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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