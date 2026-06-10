Stage de natation Piscine Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Stage de natation

Piscine Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-08-28 11:45:00

Date(s) :

2026-07-20

Dès 6 ans.

Niveaux allant de la familiarisation jusqu’au perfectionnement.

Du lundi au vendredi, 45 minutes de cours chaque matin.

Un test de niveau de natation gratuit est obligatoire avant toute inscription. .

Piscine Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 12 77

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English :

L’événement Stage de natation Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX