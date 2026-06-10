Stage de natation Piscine Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon
Stage de natation Piscine Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon lundi 20 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Stage de natation
Piscine Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-08-28 11:45:00
Date(s) :
2026-07-20
Dès 6 ans.
Niveaux allant de la familiarisation jusqu’au perfectionnement.
Du lundi au vendredi, 45 minutes de cours chaque matin.
Un test de niveau de natation gratuit est obligatoire avant toute inscription. .
Piscine Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 12 77
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English :
L’événement Stage de natation Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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