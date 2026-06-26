Dédicace de Hervé Guyader Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Hervé Guyader Livres in Room Saint-Pol-de-Léon mardi 21 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Hervé Guyader
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 13:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Rencontre autour de son livre Nicolas Bouvier, Musique et poésie pour habiter le monde .
L’œuvre de Nicolas Bouvier, traduite dans le monde entier, est irriguée par certaines interrogations comment habiter poétiquement le monde ? Quel sens donner à notre vie sur terre ? Et qu’est-ce donc qu’ habiter le monde en poète ? À ces questions, Nicolas Bouvier apporte ses réponses, lui permettant ainsi de vivre pleinement la poésie.
Hervé Guyader a exploré les carnets inédits et l’ensemble de l’œuvre publiée par Nicolas Bouvier. Il analyse de manière vivante la parole créatrice du poète-musicien. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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L’événement Dédicace de Hervé Guyader Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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