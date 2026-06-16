Cinéma en plein air au Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon mardi 21 juillet 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Cinéma en plein air au Champ de la Rive

Parc du Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:45:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Tout public.

Diffusion de Tous en scène . .

Parc du Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement Cinéma en plein air au Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX