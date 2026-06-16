Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma en plein air au Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon

Cinéma en plein air au Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Parc du Champ de la Rive

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:45:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Cinéma en plein air au Champ de la Rive

Parc du Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:45:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Tout public.
Diffusion de Tous en scène .   .

Parc du Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma en plein air au Champ de la Rive Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)