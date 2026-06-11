Conférence par Bleuniadur Rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon

Saint-Pol-de-Léon

Conférence par Bleuniadur

Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Bleuniadur est un ballet de musiques et de danses de Bretagne créé à Saint-Pol-de-Léon en 1978. C’est l’esprit de la région du Léon, à l’identité culturelle forte et l’ouverture sur le monde par la mer, qui a fondé Bleuniadur, entre tradition et modernité.

Venez participer à leur conférence sur l’évolution du costume de Saint-Pol-de-Léon de 1753 aux années 1950.

Sur réservation. .

Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 76 55 83 22

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English :

L’événement Conférence par Bleuniadur Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX