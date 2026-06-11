Conférence par Bleuniadur Rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon
Conférence par Bleuniadur Rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Pol-de-Léon
Conférence par Bleuniadur
Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19
Bleuniadur est un ballet de musiques et de danses de Bretagne créé à Saint-Pol-de-Léon en 1978. C’est l’esprit de la région du Léon, à l’identité culturelle forte et l’ouverture sur le monde par la mer, qui a fondé Bleuniadur, entre tradition et modernité.
Venez participer à leur conférence sur l’évolution du costume de Saint-Pol-de-Léon de 1753 aux années 1950.
Sur réservation. .
Rue du Petit Collège Manoir de Kéroulas Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 76 55 83 22
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English :
L’événement Conférence par Bleuniadur Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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