Découverte, témoignages et jeu de piste : vivre l’histoire de la Résistance, Musée de la Résistance de Châteaubriant, Châteaubriant

Découverte, témoignages et jeu de piste : vivre l’histoire de la Résistance Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Résistance de Châteaubriant Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Pour sa 9e participation à la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, l’association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant propose une journée d’ouverture exceptionnelle et un programme d’animations autour de l’histoire et de la mémoire.

● Visite libre du site historique

La Carrière des Fusillés et le Musée de la Résistance de Châteaubriant sont ouverts en continu de 14h à 20h.

À l’étage du musée, découvrez l’exposition temporaire : La fin de la Shoah et de l’univers concentrationnaire nazi. Survivre, témoigner, juger (1944-1948).

Entrée libre et gratuite

● Visite guidée de la Carrière des Fusillés

Parcourez avec un guide bénévole ce lieu emblématique de la Seconde Guerre mondiale.

Le 22 octobre 1941, 27 hommes y sont fusillés en représailles à l’exécution du lieutenant-colonel Karl Hotz à Nantes. Le même jour, 21 autres otages sont fusillés parmi la liste des 50 noms exigée par les autorités allemandes-nazies. Aujourd’hui classée site historique, la Carrière rend hommage à ces martyrs de la première heure.

Départs : 15h et 18h

Lieu : cour face au musée

Durée : 1h

Animation gratuite – tout public

Association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant

Carrière des Fusillés – La Sablière 44110 CHATEAUBRIANT

02 40 28 60 36 / contact.musee.resistance@orange.fr / musee-resistance-chateaubriant.fr

● Visite guidée du musée

Découvrez avec une médiatrice culturelle la vie quotidienne dans le camp d’internement de Choisel.

À travers une riche collection d’objets, de documents et de témoignages, le musée éclaire les conditions de vie dans le camp, les formes de solidarité, mais aussi les stratégies mises en oeuvre par les internés pour préserver leur dignité et leurs convictions.

Départ : 16h

Lieu : salle d’accueil (rez-de-chaussée)

Durée : 40 min

Animation gratuite – tout public

● Animation famille : jeu de piste

Explorez le site en famille grâce à un jeu de piste ludique et participatif.

Petits et grands suivent des indices cachés, observent les lieux et répondent à des questions pour mieux comprendre l’histoire du site. Une expérience originale qui mêle découverte, observation et esprit d’équipe.

Niveau 1 : dès 3 ans

Niveau 2 : à partir de 6 ans

Horaires : en continu de 14h à 20h

Durée : 30 min à 1h30 selon le niveau

Animation gratuite – matériel remis à l’accueil

Une surprise attend chaque participant

● Lecture publique – Journal d’un otage français

Écoutez des extraits du livre Journal d’un otage français, rare témoignage d’un interné de Choisel.

Dans ses cahiers, Pierre Rigaud, interné à Châteaubriant, consigne jour après jour la vie derrière les barbelés : l’attente, les solidarités, les inquiétudes, les instants de fraternité et les élans d’espoir. Loin des récits reconstruits après-guerre, ces pages vibrent d’une immédiateté saisissante.

La lecture sera suivie d’un court temps d’échange avec le public.

Horaire : 17h

Durée : env. 30 min

Animation gratuite et tout public

Musée de la Résistance de Châteaubriant Musée de la Résistance 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 60 36 https://musee-resistance-chateaubriant.fr [{« link »: « mailto:contact.musee.resistance@orange.fr »}] Installé à l’entrée du site de la Carrière des fusillés, le Musée de la Résistance expose une importante collection traitant de la Seconde Guerre mondiale depuis son ouverture au public en 2001. Parmi les pièces présentées, de nombreux objets retracent la vie quotidienne dans les camps d’internement, principalement celui de Choisel à Châteaubriant (44) où étaient prisonniers les 27 otages avant leur exécution le 22 octobre 1941 parking gratuit à proximité

Pour sa 9e participation à la Nuit européenne des musées, organisée par le ministère de la Culture, l’association des Amis du Musée de la Résistance de Châteaubriant propose une journée d’ouverture …

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