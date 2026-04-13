Une nuit à Notre-Dame de Paris., Micro-Folie de Châteaubriant, Châteaubriant

Une nuit à Notre-Dame de Paris. Samedi 23 mai, 18h00 Micro-Folie de Châteaubriant Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le temps d’une soirée, plongez dans l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris et découvrez les coulisses de sa récente restauration.

Collection d’œuvres à découvrir, ateliers créatifs en autonomie, Pixel art collaboratif, jeux sur tablettes, jeux de société, réalité virtuelle et micro-visites flash à 18h30, 19h30, 20h30 et 21h30.

Micro-Folie de Châteaubriant 9 rue Denieul et Gastineau Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240552602 http://www.mairie-chateaubriant.fr/contacts/micro-folie-chateaubriant La Micro-Folie de Châteaubriant est un Musée numérique dans lequel sont diffusés en très haute définition les chefs d’œuvres de nombreux musées nationaux et internationaux tels que le Louvre, le Château de Versailles et le Musée d’Orsay.

Le temps d’une soirée, plongez dans l’histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris et découvrez les coulisses de sa récente restauration.

@ Ville de Châteaubriant