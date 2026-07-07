Informations pratiques

Mimizan

DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL

Tennis Padel Mimizan Mimizan Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Découverte du tennis et du pickleball

Enfants de 10 à 14 ans

Maximum 8 enfants

Réservation obligatoire au 0745124043 ou à tennis.club.mimizan@orange.fr .

Tennis Padel Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 12 40 43 tennis.club.mimizan@orange.fr

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English :

L’événement DECOUVERTE TENNIS/PICKLEBALL Mimizan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan