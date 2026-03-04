DECOUVERTE VIGNERONNE AU DOMAINE BISCONTE Saint-Génis-des-Fontaines

DECOUVERTE VIGNERONNE AU DOMAINE BISCONTE

Chemin du Salitar Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date :

Début : Jeudi 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-08-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

De la souche au verre , chaque mercredi en juillet/août.

Venez vivre une expérience unique dans un domaine viticole d’exception. Pendant 1h30, laissez-vous guider par un vigneron passionné qui vous initiera aux secrets des vins du domaine, à travers une dégustation de plusieurs cuvées.

Sur inscription uniquement.

Chemin du Salitar Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

From stump to glass , every Wednesday in July and August.

Come and enjoy a unique experience on an exceptional wine estate. For 1h30, let yourself be guided by a passionate winemaker who will introduce you to the secrets of the estate?s wines, through a tasting of several cuvées.

Registration required.

