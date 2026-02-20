SOIREE OENOLOGIQUE AU MAS DU FIGUIER Saint-Génis-des-Fontaines

SOIREE OENOLOGIQUE AU MAS DU FIGUIER

13 route de Brouilla Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Début : Lundi 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

2026-06-12 2026-09-11

Plongez dans l’univers raffiné des vieux millésimes de l’appellation Collioure lors d’une dégustation intimiste menée par Paul Bonno, vigneron et œnologue.

Réservation obligatoire.

English :

Immerse yourself in the refined world of old vintages from the Collioure appellation during an intimate tasting led by Paul Bonno, winemaker and ?nologist.

Reservations required.

