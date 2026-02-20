SOIREE OENOLOGIQUE AU MAS DU FIGUIER Saint-Génis-des-Fontaines
SOIREE OENOLOGIQUE AU MAS DU FIGUIER Saint-Génis-des-Fontaines vendredi 12 juin 2026.
13 route de Brouilla Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 20
Début : Lundi 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00
2026-06-12 2026-09-11
Plongez dans l’univers raffiné des vieux millésimes de l’appellation Collioure lors d’une dégustation intimiste menée par Paul Bonno, vigneron et œnologue.
Réservation obligatoire.
English :
Immerse yourself in the refined world of old vintages from the Collioure appellation during an intimate tasting led by Paul Bonno, winemaker and ?nologist.
Reservations required.
