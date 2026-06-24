Découvertes des pelouses naturelles Église Saint-Martin-du-Tertre

Informations pratiques

Saint-Martin-du-Tertre

Découvertes des pelouses naturelles

Église 13 Rue de l’Église Saint-Martin-du-Tertre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-08-25

Les pelouses naturelles sont un milieu méconnu et pourtant si précieux. Durant cette animation vous apprendrez à connaitre les espèces qui les peuplent ainsi que l’importance de les préserver. Le cheminement de la sortie est parfois abrupt, prévoir des chaussures de marche. Le matériel d’observation sera fourni. Accessible dès 12 ans. Inscription obligatoire .

Église 13 Rue de l’Église Saint-Martin-du-Tertre 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr

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English : Découvertes des pelouses naturelles

L’événement Découvertes des pelouses naturelles Saint-Martin-du-Tertre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais