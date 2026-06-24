Découvertes des pelouses naturelles Église Saint-Martin-du-Tertre
mardi 7 juillet 2026 · Église · Saint-Martin-du-Tertre
Informations pratiques
Saint-Martin-du-Tertre
Découvertes des pelouses naturelles
Église 13 Rue de l’Église Saint-Martin-du-Tertre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-08-25
Les pelouses naturelles sont un milieu méconnu et pourtant si précieux. Durant cette animation vous apprendrez à connaitre les espèces qui les peuplent ainsi que l’importance de les préserver. Le cheminement de la sortie est parfois abrupt, prévoir des chaussures de marche. Le matériel d’observation sera fourni. Accessible dès 12 ans. Inscription obligatoire .
Église 13 Rue de l’Église Saint-Martin-du-Tertre 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découvertes des pelouses naturelles
L’événement Découvertes des pelouses naturelles Saint-Martin-du-Tertre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais