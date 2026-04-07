La Ferté-Beauharnais

Découvertes Sologne Nature En quête d’affût

La Ferté-Beauharnais Loir-et-Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Aux aurores ou au crépuscule les animaux s’affairent… il peut être aisé de les observer. Pour cette première édition de l’année, venez en apprendre plus sur le chevreuil !

Découvertes Sologne Nature Enquête d’affût ? Aux aurores ou au crépuscule les animaux s’affairent… il est peut être aisé de les observer mais prenez garde à ne pas vous faire repérer. Retrouver nous à chaque saison pour un nouvel affût. Pour cette première édition de l’année, venez en apprendre plus sur le chevreuil ! Son cycle de vie, ses habitudes, ses mœurs et des trucs et astuces pour réussir à l’observer dans son quotidien. 6 .

La Ferté-Beauharnais 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alexandre.roubalay@sologne-nature.org

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English :

At dawn or dusk, animals are on the move… and it can be easy to spot them. For this first event of the year, come and learn more about deer!

L’événement Découvertes Sologne Nature En quête d’affût La Ferté-Beauharnais a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT41