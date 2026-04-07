Bracieux

Découvertes Sologne Nature Journée de la biodiversité jardins et biodiversité

Bracieux Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Venez, le temps d’une journée, découvrir tout ce que la Sologne a à vous offrir sur le thème des ‘Jardins et la biodiversité’. Conférences interactives, table-ronde, ateliers découverte, animations nature, expositions, producteurs, artisans et instants culture ! Découvrez notre salon et son thème so

Découvertes Sologne Nature Journée de la biodiversité.

Venez, le temps d’une journée, découvrir tout ce que la Sologne a à vous offrir sur le thème des ‘Jardins et la biodiversité’. Conférences interactives, table-ronde, ateliers découverte, animations nature, expositions, producteurs, artisans et instants culture ! Découvrez notre salon et son thème sous toutes les coutures !

Programme à venir .

Bracieux 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 clotilde.robert@sologne-nature.org

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English :

Come and discover all that Sologne has to offer on the theme of ‘Gardens and Biodiversity’. Interactive conferences, round-table discussions, discovery workshops, nature activities, exhibitions, producers, craftsmen and cultural events! Discover our show and its theme so

L’événement Découvertes Sologne Nature Journée de la biodiversité jardins et biodiversité Bracieux a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT41